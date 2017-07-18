закрыть
18 июля 2017, вторник, 15:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Опубликовано видео инцидента с белоруской в римском метро

16
  • 18.07.2017, 11:39
Фото: ilmessaggero.it

Реакция очевидцев поражает.

11 июля 43-летнюю женщину зажало дверьми вагона и протянуло по перрону. Судя по записям с камер наблюдения, очевидцы не осмелились сразу же помочь женщине.

Видео опубликовало издание Corriere Della Sera. Видно, как пассажирка в момент закрытия дверей вскакивает в вагон одной ногой, а потом поворачивает назад. Ее сумки и рука оказываются зажаты.

Один из очевидцев хватает ее за руку, но вскоре отпускает (или женщина его сама отталкивает). Остальные суетятся на платформе и лишь машут руками машинисту — но безуспешно. Тем временем поезд тянет женщину к тоннелю, а люди лишь хватаются руками за голову.

Двери чуть приоткрылись и белоруска смогла освободиться. Известно, что машинист остановился только на следующей станции, а система не сигнализировала ему о застревании.

Напомним, инцидент произошел 11 июля на станции Термини в Риме. В итоге 43-летняя белоруска была госпитализирована с множественными переломами.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два