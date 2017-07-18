Опубликовано видео инцидента с белоруской в римском метро 16 18.07.2017, 11:39

Фото: ilmessaggero.it

Реакция очевидцев поражает.

11 июля 43-летнюю женщину зажало дверьми вагона и протянуло по перрону. Судя по записям с камер наблюдения, очевидцы не осмелились сразу же помочь женщине.

Видео опубликовало издание Corriere Della Sera. Видно, как пассажирка в момент закрытия дверей вскакивает в вагон одной ногой, а потом поворачивает назад. Ее сумки и рука оказываются зажаты.

Один из очевидцев хватает ее за руку, но вскоре отпускает (или женщина его сама отталкивает). Остальные суетятся на платформе и лишь машут руками машинисту — но безуспешно. Тем временем поезд тянет женщину к тоннелю, а люди лишь хватаются руками за голову.

Двери чуть приоткрылись и белоруска смогла освободиться. Известно, что машинист остановился только на следующей станции, а система не сигнализировала ему о застревании.

Напомним, инцидент произошел 11 июля на станции Термини в Риме. В итоге 43-летняя белоруска была госпитализирована с множественными переломами.