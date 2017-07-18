Какая диаспора нужна властям 2 Александр Томкович

18.07.2017, 11:28

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Александр Томкович

Можно я не буду аплодировать после выступления Макея на Cъезде белорусов мира?

Прежде всего потому, что для некоторых эти руки стали свободными от наручников только ради того, чтобы в Минске было уютно иностранным участникам сессии ПА ОБСЕ. И далеко не факт, что наручники не защелкнуться снова, так как следующее заседание парламентариев пройдет не скоро, и не в Беларуси.

Если кто-то и заслужил аплодисменты, так это Елена Маковская и Нина Шидловская, которых единогласно переизбрали на должности главных руководителей «Бацькаўшчыны». Возможно, кто-то скажет, что открытая форма голосования не соответствует демократическим процедурам. Согласен — урна лучше, но в данном случае, она была бы совершенно ненужной — в смысле траты времени.

Реальной альтернативы не было, а создавать альтернативу ради самой альтернативы, мягко говоря, неразумно. Допускаю, некоторым это может показаться спорным, но, на мой взгляд, делать что-то только для того, чтобы тот, кто при встрече не жалеет комплиментов, имел возможность держать «фигу в кармане» — не самая главная аксиома нашей жизни. К тому же, можно привести много примеров: далеко не всегда количество «черных шаров» на что-то влияло вообще.

Совершенно не согласен с теми, кто считает, будто бы «Бацькаўшчына» «легла под власть». Самое яркое доказательство обратного — охрана. Почти полностью она состояла из тех, кто имеет отношение к так называемому «делу патриотов».

Конечно, как пошутил мой друг, председатель добровольного Общества охраны памятников истории культуры Антон Астапович, бывшему «Белому легиону» «пришлось охранять тех, кто недавно охранял их самих», но и государственные чиновники хорошо понимали, под чьей охраной они находятся на съезде.

В том числе и упомянутый выше Владимир Макей. Поэтому голосовать за Маковскую и Шидловскую стоило уже только по этой причине.

А глагол «легла» просьба не путать с глаголом «положить».

Да, власть (и не только наша) всегда стремится взять под полный контроль свою иностранную диаспору, сделать ее, так сказать, гибридной. То, что кто-то скандально приезжает из Смоленска, свидетельствует об этом чрезвычайно красноречиво.

Как и то, что на съезде появилось «знамя бессмертного полка» и почти прозвучало «крымнаш». Не знаю, как кто, но я не удивлюсь, если в ближайшем будущем диаспору (как когда-то журналистов) также попытаются разделить на «честных» и «нечестных». А следом за «гибридной диаспорой» будет шагать «гибридное наследие».

И приветствовать их также будет какой-нибудь Макей.

Полностью поддерживаю идею диалога с властью, но не принимаю попытки «с одними разговаривать, а с другими нет». Владимир Владимирович Макей, с момента прихода к власти «всенародно избранных» — шестой министр иностранных дел Беларуси и первый за 24 года существования «Бацькаўшчыны», кто представляет «новых». Конечно, то, что он пришел на съезд, заслуга организаторов, но все прекрасно понимают: не сказали бы прийти — не пришел бы.

Не стоит хлопать в ладоши и относительно того, что после его вмешательства в Беларусь (со второй попытки) пустили автокефального священника. Не захотел бы шеф Макея пустить — не пустили бы.

К тому же, не надо забывать, что того же Евгения Вапу много лет не пускали в Беларусь именно в то время, когда Макей руководил МИД.

И последнее.

Простите, пожалуйста, за нарушение дипломатического этикета, но мне трудно понять, почему седьмой съезд МОО «ЗБС «Бацькаўшчына» почти проигнорировали иностранные дипломаты. Всех их приглашали, и если бы не представители украинской и британской дипмиссий, а также приветственное письмо посольства США, можно было бы подумать, что все они начали отдыхать.

Или дипломаты у нас уже также гибридные?

Александр Томкович, «Белсат»