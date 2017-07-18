Китай обогнал Беларусь в «братском» рейтинге россиян 2 18.07.2017, 11:36

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По мнению россиян, самые дружественные отношения складываются между РФ и Китаем.

Если в 2016 году, по мнению россиян, самые дружественные отношения складывались у России с Беларусью, то теперь - с Китаем.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проеденного фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Он был проведен 8-9 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России.

По мнению опрошенных, самые дружественные отношения в настоящий момент складываются у РФ с Китаем (62% против 56% в апреле 2016 года), Беларусью (60% и 68% соответственно), Казахстаном (48% и 50%), Индией (23% и 26%), Турцией (17% и 1%), передает «Интерфакс».

В списке стран, с которыми у России сейчас, наоборот, наихудшие, недружественные отношения, лидируют: Украина (69%), США (67%), Германия и Великобритания (по 20%), Турция, Канада и Франция (по 8%).

В вопросе о том, сотрудничество с какой страной для российской экономики является наиболее важным, то первое место вновь занял Китай: его назвали 48% респондентов. За ним следуют Беларусь (29%), Германия (22%), США и Казахстан (по 20%), Турция (15%), Япония (14%), Индия (13%).

Также Китай (33%) лидирует в рейтинге стран, которые, по мнению россиян, являются для РФ самыми нужными и ценными партнерами. Далее следуют: Беларусь (13%), США (12%), Германия (5%) и Казахстан (3%).

Беларусь сохранила лидерство лишь в одном рейтинге - списке стран, с которыми россиянам легче всего найти общий язык, взаимопонимание. Беларусь таковой назвало 64% опрошенных, Казахстан - 35%, Китай - 22%, Украину - 15% и Турцию - 8% российских респондентов.