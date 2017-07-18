Как выглядит изнутри самый дорогой коттедж Минска 28 18.07.2017, 12:01

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Общая площадь дома — 630 квадратных метров.

«Дом с классическим интерьером, продуманной функциональной планировкой — в лучшем месте города» — так рекламируется самый дорогой из выставленных на продажу на сайтах агентств недвижимости коттедж Минска, пишет nn.by.

За дом на улице Тихой в Дроздах просят $3 миллиона! Это зарплата среднего белоруса за 610 лет.

Как же живут богатые минчане? В доме четыре уровня.

На цокольном этаже фитнес-зал, сауна и камин. На первом этаже гигантская гостиная-кухня-терраса общей площадью более 110 кв. м. Здесь же жилая комната и выход в гараж на две машины.

Если подняться выше, можно попасть в три спальни (каждая со своей гардеробной), несколько санузлов и кабинет.

Наконец, на мансарде еще один холл и домашний кинотеатр.

Общая площадь дома — 630 кв. м. И все это расположено на 12 сотках земли, поэтому место под огород остается немного.