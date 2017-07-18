Bild: Как Кремль делает фейки по теории заговора на примере убийства Немцова 18.07.2017, 12:57

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Борис Немцов

Московские пропагандисты «прокололись» на очередном фейке.

Немецкое издание Bild (перевод - inopressa.ru) выяснил, как Кремль делает фейковые новости для российской публики и немецких веб-сайтов про теории заговора.

14 июня 2016 года никому не известная экспертная группа под названием Ost-Objektiv представила доклад в конференц-зале одного из берлинских отелей, пишет корреспондент Петер Тиде. Речь в нем шла о том, что российского оппозиционера Бориса Немцова в Москве якобы убили не российские, а украинские спецслужбы - причем целью заговора было "настроить людей против Кремля".

Казалось бы, это самая настоящая сенсация, но не тут-то было. Вся история оказалась выдумкой и ярчайшим примером работы пропагандистской машины российского президента Владимира Путина. Балаган в берлинской гостинице был профинансирован и организован Кремлем, говорится в статье.

Главным свидетелем в выдуманной истории стал бывший агент Федеральной службы разведки Германии (BND) Вильгельм Дитль и его придуманная группа Objektive Ost.

Расследование Bild выявило, что "идея подобного доклада пришла из Москвы, а в жизнь ее воплотили российское посольство в Вене и австрийский политик-правопопулист".

Корреспондент поясняет: немецкие, австрийские и чешские спецслужбы полагают, что "за пропагандистские акции в немецкоязычных странах и Чехии у Кремля отвечает проживающий в Вене советник российского посольства Владимир К."

После получения задания Владимир К. обратился к правопопулисту и бизнесмену Роберту Штельцелю, дружественному к России, который возглавляет венское отделение "Европейского центра геополитического анализа". По данным польских спецслужб, этот Центр финансируется Кремлем. Штельцель нанял Дитля. В итоге дуэт Штельцель и Дитль, по информации спецслужб нескольких стран, сделал фейковый доклад фейковой группы Ost-Objektiv из составленного в Москве документа.

В Германии публикация доклада не вызвала большого резонанса, однако в России эта история наделала много шума - ради этого все и затевалось, заключает Bild.