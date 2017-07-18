Жители Радома собирают книги для поляков из Беларуси 18.07.2017, 12:59

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В настоящее время собраны более 800 томов.

Вся собранная в рамках акции литература будет передана в польскую школу в Витебске, передает «Радио Польша».

Инициатором акции является Михал Павиньский, который хочет, чтобы белорусские поляки не теряли контакта с отчизной.

«В Витебске нет официальных польских школ, как например в Гродно, Волковыске или Бресте. Поэтому я решил, что необходимо помочь людям с ограниченным доступом к польской культуре», - сказал инициатор акции.

Сбор литературы для белорусских поляков продолжится до начала сентября, после чего книги транспортируют в Витебск.