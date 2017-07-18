Могилевская фирма «наварила» на пенсионерах $1,5 тысячи 3 18.07.2017, 13:09

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Мошенники занимались установкой фильтров для очистки воды.

Сотрудниками подразделений БЭП УВД облисполкома и Октябрьского РОВД Могилева было установлено, что работники одного из могилевских обществ с ограниченной ответственностью с 2016 года по март 2017 года посещали квартиры пенсионеров и предлагали им установить фильтры для очистки воды.

Для убедительности работники фирмы представлялись сотрудниками Могилевского горводоканала или районного жилкомхоза, сообщил БелТA заместителя начальника УБЭП УВД Могилевского облисполкома Александр Слонимский.

Они ставили людей перед фактом, что фильтры в любом случае скоро будут устанавливать и заплатить за них придется, но лучше это сделать сейчас, пока проводится акция и действует скидка. Доверчивые пенсионеры рассчитывались на месте наличными по «акционной цене» от 280 до 350 рублей, хотя средняя цена такого оборудования – около 100 рублей, после чего проводились работы по установке.

Свой товар и услуги предлагали не только жителям Могилева и Могилевской области, а также Осиповичей, Кировска и Быхова. Общий доход от продаж составил около 3 тыс. рублей.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.257 УК (обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает ответственность до трех лет лишения свободы.