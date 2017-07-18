Самые громкие отмены концертов в Минске 2 18.07.2017, 13:43

Отмена концерта Depeche Mode стала самой громкой в концертной жизни Беларуси последних лет.

Вчерашняя отмена концерта легендарной группы Depeche Mode стала, пожалуй, самой громкой в концертной жизни Беларуси последних лет. Tut.by вспоминает некоторые концерты, которые также по разным причинам отменялись в Минске.

23 мая 2017 — Патрисия Каас

Концерт известной француженки должен был состояться 23 мая во Дворце Республики. Но у исполнительницы возникли логистические проблемы в туре, и выступление отменили. Позже организаторам все-таки удалось договориться о приезде певицы в Минск, концерт пройдет 23 октября.

20 апреля 2017 — Ассаи

Концерт Ассаи, который должен был состояться 20 апреля в клубе Re: public, отменили по инициативе исполнителя. Тогда певец признался, что «не успел подготовить новый материал».

2 марта 2017 — Дмитрий Хворостовский

Выступление российского оперного певца было запланировано во Дворце Республики 2 марта. Причиной отмены концерта стало ухудшение состояния здоровья артиста и прохождение Хворостовским курса лечения.

31 января 2016 — Slipknot

Концерт американской группы Slipknot отменили еще до начала старта продаж билетов. Связано это было с проблемами перевозки оборудования из Москвы в Минск и его установки за день: группа отказывалась выступать без стопроцентных гарантий.

16 июня 2016 — Breaking Benjamin

Концерт американских альтернативщиков Breaking Benjamin, который должен был состояться 16 июня прошлого года во Дворце Спорта, был отменен по логистическим причинам. Группа везла свое оборудование, и возможности его растаможить и вовремя установить в Минске не было.

15 декабря 2016 — Бутырка

Концерт российской группы, исполняющей блатные песни, был запланирован на 15 декабря во Дворце Республики. Но после обращения одного из активистов выступление было отменено. Активист отправил письма во Дворец Республики, управление делами Лукашенко (поскольку Дворец подчиняется этому учреждению), Мингорисполком и в Главное управление идеологической работы Министерства внутренних дел и сослался на то, что тексты песен группы противоречат нормам общественной морали.

27 августа 2015 — Витас

Концерт российского поп-певца должен был состояться 27 августа позапрошлого года в Prime Hall, но был отменен. Причину не озвучили ни организаторы, ни сам артист.

7 декабря 2015 — Nickelback

Шоу канадской рок-группы Nickelback, которое было запланировано в «Минск-Арене» 7 декабря 2015, не состоялось. Как не состоялся и весь европейских тур канадцев. Причина — проблемы с голосом у фронтмена группы, период восстановления растянулся от предполагаемого месяца до полугода.

12 октября 2014 — Анастасия Волочкова

Звезда российского балета Анастасия Волочкова должна была показать шоу 12 октября 2014 года во Дворце Республики. Но минский зритель программу не увидел, потому что билеты на концерт продавались плохо: было принято решение отменить выступление известной балерины.

21 октября 2014 — Дакота и группа Monroe

Концерт должен был пройти в клубе Re: public, но был отменен по независящим от группы причинам. «Это косяк площадки и организаторов, мы сделали все возможное, чтобы перенести площадку или сыграть хотя бы акустику, но за такой короткий срок ничего изменить не получилось», — пояснила тогда группа Monroe и пригласила всех по «минским» билетам на концерт в Москву.

1 ноября / 19 декабря 2014 — Ленни Кравиц

Сначала на один день с концертом в «Минск-Арене» был запланирован хоккейный матч, позже из-за болезни артиста (ОРВИ) менеджмент музыканта перенес выступления не только в Минске, но и Таллине, Вильнюсе. Позже организаторы стали возвращать деньги за билеты, но все же объявили не об отмене концерта, а об его переносе на декабрь. Но концерт так и не состоялся из-за большой занятости певца.

19 сентября 2013 — Селена Гомес

Юная американская звезда Селена Гомес должны была выйти на сцену «Минск-Арены» 19 сентября 2013 года, но выступление в Беларуси, России и Украине были отменены из-за сложности получения российской визы после того, как Министерству культуры РФ было запрещено выдавать визы для зарубежных музыкальных и творческих коллективов.