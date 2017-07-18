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Россияне пытались попасть из Беларуси в Польшу в чужом грузовике

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  • 18.07.2017, 13:57

Граждане РФ залезли в прицеп грузового авто и надеялись таким способом пересечь белорусско-польскую границу.

Ночью 14 июля по информации граждан, пересекающих границу в пункте пропуска «Козловичи», брестские пограничники задержали на режимной территории двух граждан России, сообщает gpk.gov.by.

Мужчины залезли в прицеп грузового автомобиля и надеялись таким нехитрым способом беспрепятственно пересечь белорусско-польскую границу.

Свои незаконные намерения они не скрывали: в соседней стране жители Оренбурга и Грозного рассчитывали улучшить условия своей жизни. Оба оформлены нарушителями государственной границы, а житель Оренбурга еще и нарушителем правил пребывания на территории Беларуси. Россияне привлечены к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией сроком на 5 лет.


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