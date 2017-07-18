Это Беларусь, детка Людмила Селех

18.07.2017, 15:04

Власти в очередной раз сначала обнадежили граждан, а потом резко опустили с небес на землю.

В начале июля Лукашенко подписал новый указ №240 об адресных жилищных субсидиях.

«В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии», — бодро цитировали комментарий к документу белорусские телеканалы. Все для народа, как говорится.

Прошло буквально несколько дней после воодушевляющей новости, как белорусы, рассчитывавшие на поддержку при строительстве жилья, извините, обломались. Оказалось, что через месяц после того, как вступит в силу новый указ, перестанет действовать другой — №585 — «О помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья». По нему молодые и многодетные семьи, находящиеся в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, могли рассчитывать на дотации от государства при строительстве жилья в кредит, который брали в коммерческом банке. И учитывали это, когда решали, вступать в строительство или нет. Помощь была существенная: например, при рождении или наличии одного несовершеннолетнего ребенка семья могла рассчитывать на дотацию в размере 40 бюджетов прожиточного минимума — по сегодняшнему «курсу» БПМ это 7 352,8 рубля.

И тут как гром среди ясного неба — 585-й указ скоро станет неактуален.

Думаю, найдутся те, кто возразят, — и правильно! Давно надо отучать белорусов надеяться на государство при решении жилищного вопроса. Тем более что разрешается он за счет других белорусов. Но речь сейчас же не об этом!

Самое отвратительное для меня в этой ситуации то, что в который раз людей сначала обнадежили, а потом окатили ледяным душем.

Сейчас представители Минстройархитектуры обещают, что чиновники еще вернутся к вопросу о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья. В ближайшее время во всех областях будут организованы встречи населения с профильными чиновниками и местными властями. Как в лицо людям смотреть будете, господа хорошие? Хотя… Вам не привыкать.

Это до боли напоминает мне события минувшей весны, когда представители aдминистрации ездили по регионам и успокаивали людей, взбунтовавшихся от введения тунеядского налога. Декрет №3 фактически заморозили, и вот теперь появилось распоряжение главы государства «О возврате сбора на финансирование государственных расходов». «Тунеядцам» обещают вернуть деньги! Эксперимент не прошел, белорусы вышли на акции протеста и показали, что у них есть зубы. Казалось бы, это повод властям задуматься и пересмотреть свою политику. Но нет. В этом плане в нашем государстве, к сожалению, все стабильно.

Людмила Селех, «Брестская Газета»