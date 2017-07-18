Елена Глаговская о Съезде белорусов мира: Оправдаются ли надежды? 2 18.07.2017, 15:18

Фото: belsat.eu

Историк из Польши постоянно участвует во всех Съездах белорусов мира в Минске.

По ее словам, атмосфера вокруг этих Съездов и вообще отношение властей к белорусской культуре с каждым годом ухудшается. Только в последнее время появились признаки «потепления». Но оправдаются ли надежды? Елена Глаговская пока не видит оснований верить словам представителей белорусской власти, передает «Радые Рацыя».

- Я была на всех Съездах. На прошлый Съезд долго выдавали визы. Надо было полдня ждать в Белостоке. На этот Съезд, к счастью, у меня уже была виза, частная, купленная за 60 евро. Но подруга Анна Сoбeцкая ехавшая как делегат, должна была 4 раза ходить в консульство, чтобы получить эту визу. А мне пришлось писать и доказывать, что это очень заслуженная для белорусской культуры переводчица и журналистка, которая имеет проблемы с получением визы. Поэтому эти их декларации, чтобы переходили к диалогу, напоминают мне ситуацию, когда мне в январе не дали визы на конференцию, посвященную Брониславу Тарашкевичу в Академии наук Беларуси, где я должна была выступить с рефератом, который, кстати, уже опубликовала.

- Не дали визы в этом году? Как объяснили отказ?

- Да, в этом. Никто ничего не объяснял. Не дали и все. А когда мне пару лет назад не дали визы и я написала письмо, чтобы мне объяснили такое решение, то никакого ответа мне не дали. Поэтому о каком диалоге здесь может идти речь?

- То есть, вы не разделяете оптимизма делегатов?

- Абсолютно нет. Я уже пожилой человек, имею большой опыт в отношениях к белорусам зарубежья и того, что здесь происходит. Я просто помню времена, когда можно было свободно приехать в Беларусь. И когда я фактически не буду иметь проблем с посещением этой страны, то смогу сказать, что на самом деле что-то изменилось.

- А интересно вам на этом Cъезде?

- Да. Я была на всех Cъездах белорусов мира. Более того, были Cъезды, кажется, от первого до пятого, когда я даже вырабатывала документы для них. Поэтому думаю, что на таком мероприятии нужно быть независимо от взглядов и позиций. Другого такого форума попросту нет.

- Такой форум ставит диагноз, в каком состоянии дело белорусской культуры в мире. Что вы видите? Немного оживает или остается все на месте?

- Я считаю, что в настоящее время еще хуже, чем было. Здесь есть хорошая перспектива для наблюдения. Во-первых, возраст уже такой, когда можешь что-то сказать. Во-вторых, опыт и наблюдения в течение конца 80-х годов - сегодняшний день. Я езжу в Беларусь где-то 30 лет - это библиотеки, архивы, конференции. И я вообще оптимистка. Но в сегодняшней ситуации этот оптимизм все труднее дается. Поэтому хотелось бы, чтобы все было хорошо. Но, по мне, здесь нет оптимизма.