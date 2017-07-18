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Беларусь и Россия будут обмениваться информацией об иностранцах

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  • 18.07.2017, 16:21
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В Беларуси создана рабочая группа по соглашению о взаимном признании виз с РФ.

Премьер-министр Беларуси своим распоряжением создал рабочую группу, которая должна урегулировать с российской стороной вопросы, связанные с въездом иностранцев на территорию стран СНГ. Группу возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, пишет belmarket.by.

Она должна провести работу с российской стороной, результатом которой должно стать согласование текста проекта соглашения о взаимном признании виз. Также предполагается внести необходимые изменения в соглашение между правительством Беларуси и правительством Российской Федерации о реадмиссии от 15 ноября 2013 года, а также механизм взаимного обмена сведениями в отношении лиц, получивших национальные визы, а также вопросы формирования банков данных о таких лицах для организации пропуска их через границу.

Результаты рабочая группа должна представить правительству до 1 ноября 2017 года.


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