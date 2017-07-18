Принц Уильям поблагодарил поляков за теплый прием 18.07.2017, 16:01

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В варшавских Королевских лазенках был устроен торжественный прием с участием президентской четы.

Британский принц Уильям поблагодарил поляков за теплый прием. По случаю приезда членов британской королевской семьи в Польшу, а также недавнего Дня рождения королевы Елизаветы, в Королевских лазенках в Варшаве был устроен торжественный прием с участием президентской четы Анджея Дуды и Агаты Корнхаузер-Дуды, передает «Радио Польша».

В ходе приема принц Уильям упомянул о сильных связях между Польшей и Великобританией, в том числе в мире искусства и культуры.

«Шекспировский театр в Гданьске является напоминанием о том, что культурные связи давно находятся в центре наших отношений. Шекспировские пьесы ставились в Польше, на польском языке, сразу же после их премьер в Лондоне», - подчеркнул принц Уильям.

Он также отметил силу и мужество поляков, проявленные ими во время фашисткой оккупации. Он также упомянул о британских солдатах, которые дислоцируются в Польше в рамках миссии НАТО, и о поляках, проживающих в Великобритании.

В ходе приема в Королевских лазенках принц Уильям прочитал письмо от своей бабушки, королевы Елизаветы II.

«Принц Филипп и я посылаем наши самые теплые пожелания всем участникам этого особенного приема в рамках первого официального визита герцога и герцогини Кембриджских в Польшу. Мы сохранили прекрасные воспоминания о нашем визите в Польшу в 1996 году. Мы испытали на себе всемирно известное польское гостеприимство в Варшаве и Кракове. Я очень рада, что у герцога и герцогини Кембриджских будет возможность испытать то же самое в Варшаве и Гданьске», - написала королева Елизавета II.

Торжественный прием в Королевских лазенках был организован послом Великобритании в Польше Джонатаном Нотом.