В Бобруйске не хватает милиционеров? 10 18.07.2017, 16:05

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Фото: bobr.by

УВД горисполкома массово распространяет объявления о вакансиях.

То ли в Бобруйске милиция расширяет штаты, то ли из органов массово «бегут» кадры – неизвестно. Однако УВД горисполкома стало «штамповать» объявления о наборе на службу, пишет babruysk.by.

В информации сообщается о том, что в оперативно-дежурную службу требуются милиционеры специальной группы быстрого реагирования, водители и младшие инспектора связи «102».

Требования, которые предъявляются к сотрудникам, минимальны: возраст от 20 до 25 лет, служба в армии, любое образование (достаточно среднего), отсутствие судимостей и «административок», для водителей – стаж работы не менее двух лет.

Как этот набор кадров сочетается с озвученной нынешним правителем страны информацией о сокращении милицейских штатов – непонятно.