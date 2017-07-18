Под Минском появился агропарк, где можно подоить козу 9 18.07.2017, 16:40

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Агропарк будет называться "Кукуполис".

19 августа в Дзержинском районе откроется первый в Беларуси развлекательный агропарк "Кукуполис". В нем будет работать контактный зоопарк с возможностью покататься на лошадях и подоить козу. А еще одним аттракционом там будет "живой" лабиринт, проложенный через кукурузное поле, пишет Relax.by.

У лабиринта будет несколько уровней сложности: его можно проходить как одному, так и командой. Это будет квест, участники которого в игровой форме получат или проверят свои знания об истории и культуре Беларуси. В зоне отдыха рядом с озером будут работать аттракционы и палаточный городок. Посетители смогут полетать на дельтаплане, послушать музыку, поесть на фудкорте и купить фермерские продукты.

"Кукуполис" находится в 30 км от Минска на территории фермерского хозяйства "ДАК": хутор Лизаветино, Дзержинский район. Развлекательный агропарк будет работать с 19 августа по 29 октября. Стоимость билета: от 5 до 7 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.