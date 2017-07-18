закрыть
18 июля 2017, вторник, 22:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Минском появился агропарк, где можно подоить козу

9
  • 18.07.2017, 16:40
  • 5,198

Агропарк будет называться "Кукуполис".

19 августа в Дзержинском районе откроется первый в Беларуси развлекательный агропарк "Кукуполис". В нем будет работать контактный зоопарк с возможностью покататься на лошадях и подоить козу. А еще одним аттракционом там будет "живой" лабиринт, проложенный через кукурузное поле, пишет Relax.by.

У лабиринта будет несколько уровней сложности: его можно проходить как одному, так и командой. Это будет квест, участники которого в игровой форме получат или проверят свои знания об истории и культуре Беларуси. В зоне отдыха рядом с озером будут работать аттракционы и палаточный городок. Посетители смогут полетать на дельтаплане, послушать музыку, поесть на фудкорте и купить фермерские продукты.

"Кукуполис" находится в 30 км от Минска на территории фермерского хозяйства "ДАК": хутор Лизаветино, Дзержинский район. Развлекательный агропарк будет работать с 19 августа по 29 октября. Стоимость билета: от 5 до 7 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два