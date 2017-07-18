Depeche Mode сообщила, что концерт в Киеве состоится 4 18.07.2017, 17:03

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Вокалист Depeche Mode, накануне госпитализированный в Минске, чувствует себя лучше, европейское турне продолжается.

Ближайший концерт группы Depeche Mode в Киеве, 19 июля, состоится. Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook.

"Мы рады сообщить, что состояние Дэйва (вокалиста группы Дэйва Гаана. – Прим.) улучшилось", – заявили gordonua.com в пресс-службе.

Отмечается, что сегодня группа приедет в Украину.

"Группа с нетерпением ждет следующих шоу в европейском летнем туре и будет рада видеть всех фанатов в Киеве завтра, в Варшаве – в пятницу и в Клуже – в воскресенье", – сообщили в пресс-службе.

Информацию относительно отмененного концерта в Минске группа обещает обнародовать в ближайшие дни.

Гаана госпитализировали 17 июня в Минске из-за проблем с пищеварением. Организаторы концерта узнали об этом за полтора часа до начала мероприятия.