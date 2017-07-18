закрыть
18 июля 2017, вторник, 19:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Depeche Mode сообщила, что концерт в Киеве состоится

4
  • 18.07.2017, 17:03
  • 3,245

Вокалист Depeche Mode, накануне госпитализированный в Минске, чувствует себя лучше, европейское турне продолжается.

Ближайший концерт группы Depeche Mode в Киеве, 19 июля, состоится. Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook.

"Мы рады сообщить, что состояние Дэйва (вокалиста группы Дэйва Гаана. – Прим.) улучшилось", – заявили gordonua.com в пресс-службе.

Отмечается, что сегодня группа приедет в Украину.

"Группа с нетерпением ждет следующих шоу в европейском летнем туре и будет рада видеть всех фанатов в Киеве завтра, в Варшаве – в пятницу и в Клуже – в воскресенье", – сообщили в пресс-службе.

Информацию относительно отмененного концерта в Минске группа обещает обнародовать в ближайшие дни.

Гаана госпитализировали 17 июня в Минске из-за проблем с пищеварением. Организаторы концерта узнали об этом за полтора часа до начала мероприятия.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два