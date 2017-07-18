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Урок для попавших под Декрет №3

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  • 18.07.2017, 17:05
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Белорусы могут сплотиться и выступить против непопулярных решений

Первый звоночек для властей прозвучал в начале июня, когда белорусы начали обращаться в местные органы власти с требованием вернуть уплаченный сбор.

Как сообщает Deutsche Welle, житель Шкловского района Петр Мигурский стал первым белорусом, который обратился с соответствующим заявлением к властям – и уже через несколько дней получил на карточку 360 рублей, внесенных им в бюджет девять месяцев назад.

Последуют ли такому примеру и другие белорусы, чтобы вернуть свои деньги?

– Нужно учитывать, что те категории, которые могут вернуть себе этот уплаченный сбор, не настолько многочисленные, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал представитель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак. – Всего его уплатило порядка 50 тысяч человек, но вернуть эти деньги смогут в основном те, кто официально трудоустроен.

По информации собеседника, значительная часть бывших «тунеядцев» имеют проблему с поиском работы и сегодня.

– Проблемы этих людей никуда не исчезли, – обратил внимание активист РЭП. – Они как имели сложности с трудоустройством, так и имеют, особенно в регионах. Работы там по-прежнему нет! Они как выезжали за границу на заработки, так и продолжают выезжать. Но сейчас эти люди, пожалуй, впервые поняли, что в их солидарных действиях есть сила, что, объединившись, они могут отстаивать свои права.

По словам собеседника, важно, что помощь репрессированным в ходе протестов «тунеядцев» оказывали не только белорусы внутри страны, но и белорусская эмиграция.

– Осенью мы ждем новую редакцию декрета – и не исключено, что протесты могут вернуться. Многое будет зависеть от того, извлекла ли власть урок из этой ситуации или нет. Мы же тоже должны извлечь урок из произошедшего – и запомнить, что мы можем сплотиться и выступить против непопулярных решений, – подытожил Андрей Стрижак.


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