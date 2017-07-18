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Максим Филипович: Мне просто хотят заткнуть рот

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  • 18.07.2017, 17:24
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МАКСИМ ФИЛИППОВИЧ
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Известного гомельского блогера будут судить 21 июля «за подмену государственных СМИ».

Советский районный суд Гомеля прислал блогеру СМС-сообщение о рассмотрении административного дела по части 2 статьи 22.9 КоАП.

«Это уже вторая попытка привлечь меня к ответственности за якобы незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Мне просто хотят заткнуть рот, чтобы я не снимал и не комментировал на своей странице в YouTube никаких значительных событий», - сказал «Свабодзе» Максим Филипович.

Предварительный протокол, который составил на Филиповича участковый инспектор Советского РОВД Гомеля Дмитрий Акулич, был направлен на доработку.

В новом протоколе милиционер указал, что «Филипович открыл от своего имени канал видеосообщений «Гарантий НЕТ» на платном видеохостинге YouTube, получая от этого сервиса плату пропорционально количеству просмотров».

Канал блогер не зарегистрировал и этим, по милиционера, нарушил закон о СМИ.

Преследование Филиповича началось весной за стрим с акций протеста в Гомеле, Бресте, Молодечно, Пинске против «тунеядского» декрета № 3. Максима судили четыре раза, в общей сложности он провел за решеткой 30 суток.

Правозащитник Леонид Судаленко считает, что милиция безосновательно выдвигает претензии Филиповичу:

«Это первый подобный прецедент в Беларуси. Сотрудники милиции выхватывают из закона о СМИ нужную им статью, не замечая другой, которая делает исключение для сообщений в интернете. Закон не обязывает физических лиц регистрировать свои каналы на видеохостинге YouTube. Надо иметь в виду и приоритет международных договоров Беларуси над национальным правом. Думаю, что милицию вообще нужно лишить права заниматься нарушениями законодательства о СМИ, чтобы не создавать опасных для общества прецедентов - на то есть Министерство информации».


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