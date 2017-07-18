закрыть
18 июля 2017, вторник, 19:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Сети появился финальный дизайн iPhone 8

  • 18.07.2017, 17:28
  • 5,671

Рендеры были созданы репортером Forbes вместе с дизайнером Nodus.

В Сети были обнародованы рендеры с "финальным дизайном" iPhone 8. Изображения были созданы репортером Forbes Гордоном Келли вместе с дизайнером Nodus и учитывают самые актуальные слухи о смартфоне, пишет korrespondent.net.

В ходе работы специалисты также основывались на чертежах, которые были получены у поставщиков.

По последней информации, флагман Apple получит экран от края до края с диагональю 5,8 дюйма, вертикальную двойную камеру и мощный процессор.

Фото: Gizmochina

В то же время бывший креативный директор Apple Хью Дюберли заявил, что iPhone в скором времени ожидает провал в конкурентной борьбе с Samsung.

"Дело даже не в том, что Samsung изменилась и стала лучше, а в том, что Apple теперь другая. Того запала, что был при Стиве Джобсе, к сожалению, уже нет", - отметил Хью Дюберли.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два