В Сети появился финальный дизайн iPhone 8 18.07.2017, 17:28

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Рендеры были созданы репортером Forbes вместе с дизайнером Nodus.

В Сети были обнародованы рендеры с "финальным дизайном" iPhone 8. Изображения были созданы репортером Forbes Гордоном Келли вместе с дизайнером Nodus и учитывают самые актуальные слухи о смартфоне, пишет korrespondent.net.

В ходе работы специалисты также основывались на чертежах, которые были получены у поставщиков.

По последней информации, флагман Apple получит экран от края до края с диагональю 5,8 дюйма, вертикальную двойную камеру и мощный процессор.

Фото: Gizmochina

В то же время бывший креативный директор Apple Хью Дюберли заявил, что iPhone в скором времени ожидает провал в конкурентной борьбе с Samsung.

"Дело даже не в том, что Samsung изменилась и стала лучше, а в том, что Apple теперь другая. Того запала, что был при Стиве Джобсе, к сожалению, уже нет", - отметил Хью Дюберли.