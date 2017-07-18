Каунас справился с вызовом: очереди в аэропорту меньше, чем в Вильнюсе 18.07.2017, 17:33

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Фото: kaunas-airport.lt

Каунасский аэропорт без проволочек перенял функции главного аэропорта Литвы.

С минувших выходных Каунасский аэропорт работает в интенсивном режиме, поскольку Вильнюсский аэропорт закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), пишет ru.delfi.lt.

Фото: DELFI

По словам исполнительного директора Литовского аэропорта Донатаса Вовериса, 17 июля был первым днем, когда Каунас работал на полную мощность, поэтому по сути можно оценить его деятельность. Правда, пассажиров немного больше, чем прогнозировали, но ситуация нормальная - такой и должна остаться до 18 августа, когда откроется Вильнюсский аэропорт.

"С потоком пассажиров быстро справились. Мы думаем, что их количество устаканится: мы прогнозировали, что за 35 дней в день будет в среднем по 10 800 пассажиров. Мы видим, что сейчас их около 11 000, но поток стабильный, больших проблем не должно быть", - сказал Воверис.

Он заметил, что в аэропорту фиксируют три пика - рано утром, после обеда и вечером. Особенно много людей бывает с 14 до 16 ч., в этот промежуток взлетают и садятся около 20 самолетов. Но с работой справляется как инфраструктура, так и работники аэропорта.

Очереди в Каунасе сейчас меньше, чем были в Вильнюсе. Нет проблем и с доставкой пассажиров в аэропорт:

"Мы довольны достигнутым результатом: видим, что автобусы - и Ollex, Toks, и 29-й в Каунасе - едут полные и туда и обратно. Значит пассажиры пользуются рекомендованными средствами сообщения. И "Литовская железная дорога" утверждает, что в поездах есть люди", - сказал Воверис.

"Каунас на 35 дней стал главным аэропортом Литвы, а это прекрасная возможность показать себя авиакомпаниям, которые обычно отсюда не летают. Мы надеемся, что в будущем другие авиакомпании оценят инфраструктуру, хорошую подготовку, мотивированный коллектив, и выберут Каунасский аэропорт", - сказал Воверис.

Вильнюсский аэропорт закрыт на реконструкцию с 14 июля по 17 августа включительно.