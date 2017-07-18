Белорусы установят памятник Костюшко в Швейцарии 2 18.07.2017, 19:09

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Тадеуш Костюшко

Бронзовую скульптуру высотой 1,81 метра откроют в городе Салатурн.

Именно в этом городе провел свои последние дни национальный герой Беларуси, Польши и США. Сейчас в его квартире мемориальный музей, пишет kp.by.

Идея установки скульптуры принадлежит заместителю председателя Ассоциации белорусов Швейцарии Александру Сапеге. Он говорит, что это будет первый памятник герою, который устанавливается силами белорусов зарубежья.

Сапега обратился в местный Фонд Костюшко с просьбой подобрать в салатурнском музее героя и в архивах его портреты. По копиям найденных изображений и создавал памятник украинский скульптор. Кстати, до момента торжественного открытия он пожелал остаться неназванным.

В скульптуре использованы все характерные для той эпохи элементы: кофтан, паяс, награды, головной убор с пером. Фото: Ассоциация белорусов Швейцарии

Костюшко изображен в полный рост. Зритель увидит его в кафтане и высоких сапогах, характерной одежде военных рубежа XVIII - XIX веков и с непременной саблей. Через плечо переброшен паяс, на груди - награды.

Установка памятника в Салатурне приурочена к 200-летию со дня смерти выдающегося военачальника. Представители белорусской диаспоры в Швейцарии говорят, что в проекте активно задействованы мэрия города, белорусское посольство и миссия нашей страны при ООН в Женеве.