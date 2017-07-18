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Поляк поругался с друзьями и по ошибке пришел в Беларусь

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  • 18.07.2017, 18:12

Гражданин Польши случайно оказался в Каменецком районе.

В Кобринском районе пограничники задержали поляка за незаконное пересечение государственной границы. Подозрительное сообщение с одного из участков сигнализационного комплекса пограничники получили ночью 15 июля. Незамедлительно на место происшествия выехала тревожная группа. По горячим следам, оставленным неизвестным, в 3,5 километрах от границы был задержан гражданин Польши, живущий в приграничной зоне. При себе иностранец имел только временный паспорт, пишет sb.by.

Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев прояснил цель пересечения границы:

– Причиной послужила ссора с товарищами. Поляк поругался и ушел в неизвестном направлении, попал в Каменецкий район.

За незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания поляк получил предупреждение. Ему запрещено въезжать в нашу страну в ближайшие пять лет.


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