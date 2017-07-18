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Украина планирует войти в состав Шенгенской зоны

  • 18.07.2017, 18:33

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции анонсировала переговоры о вхождении страны в Шенгенскую зону.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что Украина планирует войти в состав Шенгенской зоны.

Об этом сообщает «Эспресо ТВ».

Она подчеркнула, что Украина планирует начать диалог по возможному вхождению в соглашение, которое предусматривает отсутствие пограничного контроля на внутренних границах между странами этой зоны.

«Одна из задач, которую мы для себя ставим, - это начало диалога по привлечению Украины к Шенгенской зоне», - заявила вице-премьер.

Напомним, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут ездить без виз по биометрическому паспорту в 26 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония).

Также граждане Украины смогут посетить по биометрическому паспорту еще четыре государства, входящих в шенгенскую зону, но не находящихся в составе Евросоюза: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода.


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