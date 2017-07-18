закрыть
18 июля 2017, вторник, 19:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Барановичах пассажир автобуса ударил контролера и укусил дружинника

2
  • 18.07.2017, 18:36
Иллюстрационное фото

Таким образом мужчина решил избежать штрафа за безбилетный проезд.

Инцидент произошел 17 июля, примерно в 8.40 на автобусной остановке «Улица Крайняя».

Было установлено, что 35-летний местный житель, чтобы не платить за безбилетный проезд, ударил кулаком по голове контролера-ревизора и укусил находящегося там дружинника, рассказал радио «Барановичи FM», старший следователь по особо важным делам Алексей Полуянчик.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Беларуси, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два