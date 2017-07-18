В Барановичах пассажир автобуса ударил контролера и укусил дружинника 2 18.07.2017, 18:36

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Таким образом мужчина решил избежать штрафа за безбилетный проезд.

Инцидент произошел 17 июля, примерно в 8.40 на автобусной остановке «Улица Крайняя».

Было установлено, что 35-летний местный житель, чтобы не платить за безбилетный проезд, ударил кулаком по голове контролера-ревизора и укусил находящегося там дружинника, рассказал радио «Барановичи FM», старший следователь по особо важным делам Алексей Полуянчик.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Беларуси, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.