закрыть
19 июля 2017, среда, 1:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Районные чиновники бросились закупать служебные авто

30
  • 18.07.2017, 18:45
  • 3,301

Чиновники потратили почти полмиллиона долларов на новые автомобили.

Как заметило «Еврорадио», в последние месяцы среди райисполкомов происходит бум на закупку автомобилей. Более 20 тендеров, в большинстве это Geely (Каменецкий, Ивановский, Крупский, Брагинский, Сенненский, Дубровенский, Свислочский райисполкомы) которые сейчас считаются машинами «белорусского» производства. Зачем районному начальству новые машины? И что случилось с их старыми автомобилями? Неужели на работу сейчас пешком?

Ивановский райисполком приобретает Geely Emgrand X7, потому что их старый автомобиль уже разваливается на части, а впереди уборочная: «Сейчас надо ездить по полям, возить агрономов, специалистов, зоотехников, да и начальство, — рассказывает ответственная за закупки Жанна Гринь. — До этого у нас был «ховер» (внедорожник китайского производства Hover H3), который нам передали в хозяйство. Но он сломался и по цене получалось, что отремонтировать его не дешевле, чем купить новый автомобиль».

Главный бухгалтер Ивановского райисполкома Татьяна Васильевна о закупке новых автомобилей: «Это все конфиденциальная информация, на все есть документы. Деньгами бюджетными мы не разбрасываемся, у нас их нет». Тем временем информация с сайта госзакупок говорит о том, что Ивановский райисполком только в 2017 году приобрел две машины Geely совокупно за 70 тысяч рублей, а до сих пор проводил тендеры на закупку автомобилей в 2013 и 2014 годах. Бюджетными деньгами здесь не разбрасываются.

Ельский райисполком для управления сельского хозяйства и продовольствия решил приобрести легковой автомобиль за 34 тысяч рублей. Чем вызвана такая потребность, рассказывает руководитель делами Валентина Авраменко: «Предыдущий автомобиль уже не ездит. Срок его эксплуатации вышел давным-давно. Все, что мы закупаем, — это потребность райисполкома и районного совета «депутатов». У нас на то есть деньги. И мы все делаем строго по указу». Ельский райисполком проводил тендеры на закупку автомобилей в 2013 и 2014 году. А также знаменит тем, что в 2012 году попытался со скандалом приобрести «Туарег» для нужд райисполкома 73 тысяч долларов.

Самый дешевый автомобиль покупает Ошмянский райисполком, там даже с маркой не определились, знают только цену — 19 тысяч рублей.

«Износ нашего старого автомобиля — вот основная причина закупки нового, — докладывает представитель райисполкома Марина Михневич. — У нас был Мерседес-бенц, но он превысил отведенный лимит в восемь лет и уже был неподлежащим ремонту, пошел на списание».

Чечерский райисполком приобретает сразу два автомобиля (в сумме 56 тысяч рублей): «Дело в том, что наши автомобили исчерпали лимит амортизации на сто процентов, — объясняет главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности Елена Гинзбург. — Автомобили, которые мы заменили, были 2001 года выпуска. Это был мерседес, он очень дорогой в обслуживании. Ремонт был нецелесообразен, получались большие расходы и проще было уже купить новые. Поэтому с разрешения облисполкома мы приобрели два автомобиля. А старый мерседес... передали бюджетной организации».

В 2014 году Чечерский райисполком действительно выставлял тендер на ремонт своего мерседеса. Ремонт стоил почти 7 тысяч долларов! Похоже, что они все же решили от него избавиться.

В результате все тендеры выходят на сумму около 800 тысяч рублей. Почти полмиллиона долларов на новые автомобили! И все это в рамках закона.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два