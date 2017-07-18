Поярков – Захарченко: Саша, не забудь перезвонить бабушке в Рейкьявик 18.07.2017, 18:53

Александр Захарченко

Фото: Reuters

Заявление главаря «ДНР» об учреждении «Малороссии» связано с его тоской по «всему советскому».

Заявление главаря «ДНР» Александра Захарченко об учреждении «Малороссии» – очередная попытка соревноваться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Такое мнение в комментарии изданию «Гордон» выразил активист и художник Сергей Поярков.

«Захарченко предпринимает безуспешные попытки соревноваться с Ким Чен Ыном. Правда, по сравнению с северокорейским лидером, Захарченко, Плотницкий (главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий. – Прим.) и Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим.) – чистые лошары. Захарченко уже заявлял о намерениях взять Лондон и объявлял Украину «Новороссией». Ким Чен Ын же в свое время рассказал своим подданным, что КНДР выиграла чемпионат мира по футболу, разгромив Бразилию со счетом чуть ли не 9:0. Учись, Захарченко, козлина новоросская!» – отметил Поярков.

Он акцентировал внимание на заявлении Захарченко, что его прабабушка была узником концлагеря в Рейкьявике.

«Жителей КНДР убедили в том, что их космонавты высадились на солнце и благополучно вернулись назад. Жалкие попытки советского лоха, мелкого куроторговца Захарченко приблизиться к Ким Чен Ыну меркнут на фоне маразмов лидера КНДР. Встав на путь глупых заявлений, Захарченко определенно старается подражать Ким Чен Ыну. Если рассматривать безумие как академическую дисциплину, то рядом с лидером КНДР Захарченко даже до троечки не дотягивает. Эта советская отрыжка тоскует по всему советскому. Тогда в школьных учебниках была такая картина «Опять двойка». Так вот, необразованный вонючий Захарченко, это о тебе картина. Опять двойка! Все, Саша, можешь смело попрыгать на кровати и не забудь перезвонить бабушке в Рейкьявик», – подчеркнул Поярков.

18 июля Захарченко объявил о создании «нового государства Малороссия». Столицей придуманного Захарченко «государства» должен стать оккупированный Донецк, а государственным флагом «признается флаг Богдана Хмельницкого». Киев же, по его словам, останется «историко-культурным центром без статуса столичного города».

Главарь «ДНР» утверждает, что представители террористов «провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов» по этому поводу и ожидают «поддержки» мирового сообщества.

Представитель Украины в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук сказал, что заявление Захарченко может заблокировать переговорный процесс.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.