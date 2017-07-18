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В Беларусь возвращается жара

  • 18.07.2017, 18:56

В среду в стране ожидается до 28 градусов тепла.

До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью - 6-12 градусов тепла. Днем будет 20-26 градусов выше нуля, по Брестской области местами до плюс 28.


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