В Беларусь возвращается жара 18.07.2017, 18:56

В среду в стране ожидается до 28 градусов тепла.

До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью - 6-12 градусов тепла. Днем будет 20-26 градусов выше нуля, по Брестской области местами до плюс 28.