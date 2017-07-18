Власти объявили войну нелегальными экскурсоводам 1 18.07.2017, 19:04

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Туристический рынок избавят от нелегальных экскурсоводов.

Порядок аттестации экскурсоводов и гидов–переводчиков, который, кстати, не менялся с 2007 года, усовершенствован постановлением совета министров. Новый механизм заработает уже с 13 октября, когда постановление вступит в силу, пишет sb.by.

Прежний документ требовал корректировки, и потому в него были внесены серьезные изменения, комментирует ситуацию представитель Минспорта и туризма Марина Масташова:

— Раньше аттестованный специалист должен был каждые 5 лет проходить тестирование и устное собеседование. Теперь вместо этого он может окончить курсы повышения квалификации и продлить срок свидетельства об аттестации на 5 лет. То есть появилась альтернатива.

Кроме того, экскурсии можно будет проводить только по аттестованным темам. Со слов представителя Минспорта, бывало, недобросовестные претенденты защищали всего 2 — 3 темы и водили группы по множеству маршрутов. Теперь требования стали жестче: проводить экскурсии разрешается лишь по темам, которые защищены на аттестации.

В обновленном положении о порядке и условиях проведения профаттестации штрафы за нелегальные туры пока не прописаны. Вместе с тем Министерство спорта и туризма предлагает предусмотреть наказание в Кодексе об административных правонарушениях: от 5 до 20 базовых величин. Речь о тех ситуациях, когда экскурсии проводятся без аттестации — по сути, с нарушением законодательства, считают в Минспорта.

Кстати, темы экскурсий потребуется указывать в рабочем свидетельстве. Таким образом туркомпания, приглашая специалиста на работу, сразу будет видеть, по каким направлениям человек аттестован. Если же он берется за неаттестованные маршруты, действие его профессионального свидетельства будет приостановлено на срок до года. Причиной могут стать жалобы на качество экскурсионного обслуживания. Этот документ аннулируют, если он выдан на основании недостоверных сведений, представленных претендентом, или свидетельство передавалось другому человеку для проведения экскурсий.