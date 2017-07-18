закрыть
19 июля 2017, среда, 1:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Зять Трампа посетит Новогрудок?

2
  • 18.07.2017, 19:25
  • 4,351
Джаред Кушнер
Фото: Getty Images

В Новогрудке готовятся к созданию мемориала и ожидают на открытии зятя президента США.

Сразу несколько новых памятных знаков, посвященных истории гетто и побегу из него, появятся в Новогрудке, передает БелТА.

Проект мемориала уже готов. В ближайшее время в городе приступят к работам. До конца года планируют создать первую часть комплекса. Это будут памятные знаки в виде подсвечника с семью ветвями, символизирующего древо жизни, а также девочки-ангела. Последний будет создан в память о 12-летней новогрудчанке Михле Сосновской, которую убили гестаповцы. Средства на создание памятника выделил один из местных предпринимателей.

Второй частью мемориала станет стена памяти, которая увековечит имена узников гетто, а также историю самого массового в Европе успешного побега. Длина стены составит около 15 м, высота - до 3 м.

«В Новогрудском историко-краеведческом музее есть две постоянно действующие экспозиции, посвященные еврейскому сопротивлению. Одна из них размещается на месте бывшего гетто. Создавалась она на спонсорские деньги, в том числе с участием семьи Кушнер», - отмечают в Новогрудском райисполкоме.

В музее давно задумывались и над музеефикацией туннеля. Его узники гетто строили несколько месяцев, а успешный побег, совершенный 26 сентября 1943 года, стал самым массовым в Европе.

Среди тех, кто сумел покинуть гетто, был и прадедушка Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. На открытие мемориала, как планируется, пригласят родственников узников гетто, в том числе представителей семьи Кушнер.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два