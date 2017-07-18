Биограф Сталина написал книгу о крахе Путина 7 18.07.2017, 19:36

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По утверждению писателя, президент РФ создал страну, напоминающую «карточный домик».

Американский журналист и писатель, автор биографии Иосифа Сталина, экс-консультант Хиллари Клинтон и переводчик Михаила Горбачева Ричард Лури написал книгу, в которой прогнозирует будущий упадок России и крах ее президента Владимира Путина, передает 24tv.ua.

В своей новой книге «Путин: его крах и будущий упадок России» американский кремлинолог описывает приход к власти Владимира Путина и делает несколько гипотез о дальнейшей судьбе главы Кремля и Российской Федерации, рецензирует работу Лури для USA Today Мэтт Демскер.

В одной из гипотез Лури говорится, что Путин, пришедший к власти в 2000 году, упустил благоприятную возможность, – говорится в статье.

Лидер РФ, по утверждению писателя, создал страну, напоминающую «карточный домик», потому что основана она на безумных доходах России с нефтегазовой промышленности, а также на старомодных имперских амбициях.

Лури предсказывает быстрое изгнание Путина из России, не исключая еще худшего сценария для президента РФ, поэтому для лидера россиян уже поздно предпринимать какие-либо меры. Однако, в книге указано и более позитивное развитие событий для Владимира Путина.

«Человек, к которому в начале карьеры была чрезвычайно благосклонна Фортуна, может снова оказаться ее любимцем. Агрессивные шаги России по новым ресурсам Арктики, где происходит потепление, могут обогатить ее и Путина еще на одно поколение», – рассказывает журналист, цитируя Лури.