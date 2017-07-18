закрыть
18 июля 2017, вторник, 22:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как МТС подсунул минчанину смартфон «не с теми» характеристиками

5
  • 18.07.2017, 19:45
  • 5,618

Купив смартфон, мужчина увидел, что характеристики телефона отличаются от заявленных салоном МТС.

У дочери минчанина Дмитрия сломался телефон. Покупать новый гаджет он решил в МТС. Выбрав подходящую по параметрам модель на сайте интернет-магазина оператора, он поехал в ближайший салон. Однако купив смартфон, он увидел, что характеристики отличаются от заявленных. В дальнейшей истории очень легко запутаться, пишет tut.by.

Характеристики поменяли после обращения

Вот краткая история Дмитрия:

Рассматривали несколько моделей для замены. Один из важных для нас параметров — разрешение экрана. Супруга нашла подходящую модель — Huawei GR3 2017. Позвонила в интернет-магазин МТС и уточнила разрешение. Ей сказали то же, что и значилось на сайте — Full HD.

Они поехали с сыном на Горецкого, 2 и купили телефон в рассрочку. На коробку особо не смотрели, поскольку параметры были уточнены заранее.

Приехали, начали изучать, и тут выяснилось что модель — с другим разрешением экрана, не тем, который был указан на сайте. Вместо Full HD (1920×1080 пикселей) там было HD (1280×720 пикселей).

Дмитрий специально сделал скриншот страницы с сайта интернет-магазина оператора. Там действительно было указано разрешение 1920×1080 и операционная система Android 7.0:

А вот что показывалось в настройках смартфона:

Покупатель рассказал, что жена обратилась в салон, но там отказали в возможности вернуть телефон, посоветовав, что нужно написать претензию, которую будут рассматривать до 15 дней. На тот момент они отказались, так как совсем скоро нужно было улетать в отпуск.

На следующий день Дмитрий рассказал о своей истории в Facebook, после чего параметры смартфона на сайте МТС поменялись. Вот новый скриншот, обратите внимание, что версия Android осталась без изменений — 7.0.

Tut.by обратился в МТС и белорусское представительство Huawei, чтобы узнать, откуда появилось такое несоответствие.

Нужно смотреть на маркировку

В белорусском представительстве Huawei нам дали следующий ответ (позже то же самое компания ответила покупателю лично):

«Перед продажей консультанты или специалисты салонов, как правило, всегда консультируют по модели, уведомляют пользователя о характеристиках устройства. Поэтому с точки зрения закона покупка совершена корректно: пользователь приобрел в МТС именно тот смартфон, который был заявлен — GR3 2017.

Касательно характеристик, которые пользователь нашел на стороннем сайте, здесь, вероятно, имеют место различия в маркетинговых названиях, под которыми идет продвижение телефона в том или ином регионе / стране. Если пользователю интересно дополнительно узнать о приобретенной модели, то правильнее искать информацию об устройстве по маркировке, указываемой на оригинальной упаковке, которая также указывается в сертификате на официально поставляемое оборудование. Для Huawei GR3 2017 маркировка имеет вид DIG-L21".

Также в Huawei попросили обратить внимание на страничку белорусского представительства компании, где указаны верные характеристики модели (в том числе HD-разрешение).

От себя добавим, что пользователь нашел информацию на сайте продавца — МТС. А на коробке с проданным смартфоном действительно указано реальное разрешение экрана — 1280×720 пикселей.

Специальная версия Huawei GR3 2017 для Беларуси?

Как отметили в Huawei, название аппарата и его характеристики действительно могут отличаться в зависимости от региона.

Поиск в Google маркировки DIG-L21 привел нас на сайты нескольких белорусских каталогов и торговых сетей — например, «5 элемента» и «АЛЛО плюс». Оба ритейлера на момент публикации утверждают, что у смартфона разрешение 1920×1080 пикселей (т.е. неправильное).

Интересно, что по запросу «Huawei GR3 2017» выдается ссылка на страничку компании, где мы видим совершенно иное по дизайну устройство, у которого действительно Full HD разрешение (а еще - более мощный процессор и 3 ГБ оперативной памяти).

Увы, эта версия предназначена для египетского рынка:

Как видим, «египетский» Huawei GR3 2017 и «белорусский» совершенно не похожи друг на друга.

Египетский:

Белорусский:

Может, все-таки Huawei Nova Smart?

Чтобы запутать вас окончательно, вот вам апрельская новость о выпуске Huawei Nova Smart — европейского варианта Huawei Enjoy 6s от российских коллег из Mobile-Review:

Для родного китайского рынка компания Huawei ранее представила смартфон Enjoy 6s. Теперь же модель без громкого анонса появилась в европейских магазинах, но уже под названием Huawei Nova Smart. Бренд Enjoy компания использует только в Китае, а для Европы — Nova.

Аппарат построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 435 с восьмиядерным процессором. Прочие характеристики почти полностью повторяют «китайский» вариант 5-дюймовый HD-экран, 16 ГБ встроенной памяти, две камеры с разрешением 13 и 5 МП, поддержка сети LTE и аккумулятор на 3020 мАч. Отличием служит меньший объем оперативной памяти, которой не 3 ГБ, а только 2 ГБ.

Ниже — фотография Huawei Nova Smart:

Как видим, по характеристикам и фотографиям Huawei Nova Smart — это точная копия белорусского Huawei GR3 2017.

Получается, Huawei может выпустить смартфон для разных рынков

- с одинаковым названием (GR3 2017), но с разным дизайном и характеристиками (Беларусь и Египет);

- с разными названиями (GR3 2017 и Nova Smart), но с одинаковым дизайном и характеристиками.

Поэтому путаница со спецификациями и фотографиями на сайтах продавцов и в онлайн-каталогах совершенно неудивительна.

Что делать в такой ситуации?

Приводим комментарий юриста:

При возникновении между потребителем и продавцом спора о достоверности предоставленной информации о товаре продавец обязан провести экспертизу достоверности информации за свой счет. Если в результате экспертизы будет установлено отсутствие нарушений со стороны продавца, потребитель обязан возместить продавцу расходы по проведению экспертизы".

В случае своей правоты покупатель вправе в разумный срок потребовать от продавца расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Таким образом, если будет подтвержден факт неверного информирования (неважно — в салоне или на сайте) до момента покупки, потребитель вправе требовать возврата денег за смартфон.

К счастью, в случае с нашим читателем до подобных разбирательств дело не дошло. Мы получили официальный комментарий пресс-службы МТС:

Мы принесли извинения Дмитрию и предложили варианты решения ситуации в его пользу. Надеемся, что до отпуска Дмитрий определится с новой моделью телефона. Мы обновили информацию о смартфоне, который приобрел Дмитрий, как только узнали о том, что она не полностью корректна. Благодарим за то, что помогли выявить ошибку.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два