Как МТС подсунул минчанину смартфон «не с теми» характеристиками 5 18.07.2017, 19:45

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Купив смартфон, мужчина увидел, что характеристики телефона отличаются от заявленных салоном МТС.

У дочери минчанина Дмитрия сломался телефон. Покупать новый гаджет он решил в МТС. Выбрав подходящую по параметрам модель на сайте интернет-магазина оператора, он поехал в ближайший салон. Однако купив смартфон, он увидел, что характеристики отличаются от заявленных. В дальнейшей истории очень легко запутаться, пишет tut.by.

Характеристики поменяли после обращения

Вот краткая история Дмитрия:

Рассматривали несколько моделей для замены. Один из важных для нас параметров — разрешение экрана. Супруга нашла подходящую модель — Huawei GR3 2017. Позвонила в интернет-магазин МТС и уточнила разрешение. Ей сказали то же, что и значилось на сайте — Full HD.

Они поехали с сыном на Горецкого, 2 и купили телефон в рассрочку. На коробку особо не смотрели, поскольку параметры были уточнены заранее.

Приехали, начали изучать, и тут выяснилось что модель — с другим разрешением экрана, не тем, который был указан на сайте. Вместо Full HD (1920×1080 пикселей) там было HD (1280×720 пикселей).

Дмитрий специально сделал скриншот страницы с сайта интернет-магазина оператора. Там действительно было указано разрешение 1920×1080 и операционная система Android 7.0:

А вот что показывалось в настройках смартфона:

Покупатель рассказал, что жена обратилась в салон, но там отказали в возможности вернуть телефон, посоветовав, что нужно написать претензию, которую будут рассматривать до 15 дней. На тот момент они отказались, так как совсем скоро нужно было улетать в отпуск.

На следующий день Дмитрий рассказал о своей истории в Facebook, после чего параметры смартфона на сайте МТС поменялись. Вот новый скриншот, обратите внимание, что версия Android осталась без изменений — 7.0.

Tut.by обратился в МТС и белорусское представительство Huawei, чтобы узнать, откуда появилось такое несоответствие.

Нужно смотреть на маркировку

В белорусском представительстве Huawei нам дали следующий ответ (позже то же самое компания ответила покупателю лично):

«Перед продажей консультанты или специалисты салонов, как правило, всегда консультируют по модели, уведомляют пользователя о характеристиках устройства. Поэтому с точки зрения закона покупка совершена корректно: пользователь приобрел в МТС именно тот смартфон, который был заявлен — GR3 2017.

Касательно характеристик, которые пользователь нашел на стороннем сайте, здесь, вероятно, имеют место различия в маркетинговых названиях, под которыми идет продвижение телефона в том или ином регионе / стране. Если пользователю интересно дополнительно узнать о приобретенной модели, то правильнее искать информацию об устройстве по маркировке, указываемой на оригинальной упаковке, которая также указывается в сертификате на официально поставляемое оборудование. Для Huawei GR3 2017 маркировка имеет вид DIG-L21".

Также в Huawei попросили обратить внимание на страничку белорусского представительства компании, где указаны верные характеристики модели (в том числе HD-разрешение).

От себя добавим, что пользователь нашел информацию на сайте продавца — МТС. А на коробке с проданным смартфоном действительно указано реальное разрешение экрана — 1280×720 пикселей.

Специальная версия Huawei GR3 2017 для Беларуси?

Как отметили в Huawei, название аппарата и его характеристики действительно могут отличаться в зависимости от региона.

Поиск в Google маркировки DIG-L21 привел нас на сайты нескольких белорусских каталогов и торговых сетей — например, «5 элемента» и «АЛЛО плюс». Оба ритейлера на момент публикации утверждают, что у смартфона разрешение 1920×1080 пикселей (т.е. неправильное).

Интересно, что по запросу «Huawei GR3 2017» выдается ссылка на страничку компании, где мы видим совершенно иное по дизайну устройство, у которого действительно Full HD разрешение (а еще - более мощный процессор и 3 ГБ оперативной памяти).

Увы, эта версия предназначена для египетского рынка:

Как видим, «египетский» Huawei GR3 2017 и «белорусский» совершенно не похожи друг на друга.

Египетский:

Белорусский:

Может, все-таки Huawei Nova Smart?

Чтобы запутать вас окончательно, вот вам апрельская новость о выпуске Huawei Nova Smart — европейского варианта Huawei Enjoy 6s от российских коллег из Mobile-Review:

Для родного китайского рынка компания Huawei ранее представила смартфон Enjoy 6s. Теперь же модель без громкого анонса появилась в европейских магазинах, но уже под названием Huawei Nova Smart. Бренд Enjoy компания использует только в Китае, а для Европы — Nova.

Аппарат построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 435 с восьмиядерным процессором. Прочие характеристики почти полностью повторяют «китайский» вариант 5-дюймовый HD-экран, 16 ГБ встроенной памяти, две камеры с разрешением 13 и 5 МП, поддержка сети LTE и аккумулятор на 3020 мАч. Отличием служит меньший объем оперативной памяти, которой не 3 ГБ, а только 2 ГБ.

Ниже — фотография Huawei Nova Smart:

Как видим, по характеристикам и фотографиям Huawei Nova Smart — это точная копия белорусского Huawei GR3 2017.

Получается, Huawei может выпустить смартфон для разных рынков

- с одинаковым названием (GR3 2017), но с разным дизайном и характеристиками (Беларусь и Египет);

- с разными названиями (GR3 2017 и Nova Smart), но с одинаковым дизайном и характеристиками.

Поэтому путаница со спецификациями и фотографиями на сайтах продавцов и в онлайн-каталогах совершенно неудивительна.

Что делать в такой ситуации?

Приводим комментарий юриста:

При возникновении между потребителем и продавцом спора о достоверности предоставленной информации о товаре продавец обязан провести экспертизу достоверности информации за свой счет. Если в результате экспертизы будет установлено отсутствие нарушений со стороны продавца, потребитель обязан возместить продавцу расходы по проведению экспертизы".

В случае своей правоты покупатель вправе в разумный срок потребовать от продавца расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Таким образом, если будет подтвержден факт неверного информирования (неважно — в салоне или на сайте) до момента покупки, потребитель вправе требовать возврата денег за смартфон.

К счастью, в случае с нашим читателем до подобных разбирательств дело не дошло. Мы получили официальный комментарий пресс-службы МТС:

Мы принесли извинения Дмитрию и предложили варианты решения ситуации в его пользу. Надеемся, что до отпуска Дмитрий определится с новой моделью телефона. Мы обновили информацию о смартфоне, который приобрел Дмитрий, как только узнали о том, что она не полностью корректна. Благодарим за то, что помогли выявить ошибку.