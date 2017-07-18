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Глава МИД Латвии встретился с белорусскими оппозиционерами

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  • 18.07.2017, 20:09
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Эдгарс Ринкевичс

Политики обсудили ситуацию с политзаключенными, отсутствие свободы собраний и проведение честных выборов.

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, лидер Партии БНФ Алексей Янукевич и сопредседатель БХД Павел Северинец встретились 18 июля в Минске с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Рынкевичсом.

Рынкевичс начал сегодня трехдневный визит в Беларусь и планирует встретиться также с представителями властей.

Анатолий Лебедько рассказал «Радыё Свабода», что Рига поддерживает идею трехстороннего диалога.

«Рига выступает за трехсторонний диалог, в котором участвуют власти, сторонники перемен и официальная Рига. И мы говорили, что диалог необходим, только он должен быть, во-первых, критическим, во-вторых, обусловленным и, в-третьих, на трехсторонней основе. В него должны быть включены представители и гражданского общества, и политической оппозиции. Только так мы будем говорить об интересах девяти с половиной миллионов людей, ибо сегодня власть не представляет интересы всех жителей страны», - сказал Лебедько.

Также политики затронули тему проведения свободных, честных выборов в Беларуси по стандартам ОБСЕ.

«Для нас местная избирательная кампания - это индикатор позитивных перемен в Беларуси», - сказал Анатолий Лебедько.

По словам Павла Северинца, речь шла о том, что в Беларуси нет свободных выборов, о политзаключенных, об отсутствии свободы собраний и ассоциаций.

«А кажется, что якобы какие-то позитивные сдвиги. Хотя местами стало даже хуже. И, конечно, шла речь о российской угрозе, особенно в свете учений «Запад-2017», - сказал Павел Северинец.

Как отметил Северинец, собеседники из Латвии были очень адекватными.

«Раньше Латвия занимала более прагматичную позицию и была закрыта для гражданского общества и демократов. Но теперь ситуация изменилась, это очевидно. Судя из последних встреч с представителями Латвии, там пришли более сознательные люди», - сказал сопредседатель БХД.

Павел Северинец сказал, что в последнее время европейские политики как дождь посыпались на белорусскую землю. Он полагает, что это связано с учениями «Запад-2017»:

«В глубине - интерес к той ситуации, которая может сложиться осенью в связи с этими учениями. Я считаю, что Запад в высшей степени обеспокоен вот этой имперской игрой, бряцанием оружием».


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