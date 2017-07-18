Белорус из Заполярья: Уехал туда за цветением тундры 18.07.2017, 20:14

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Павел Батуев уезжал за Поляный круг вдвоем с женой, вернулся - с двумя детьми.

Белорусский романтик, инженер-электрик из Солигорска Павел Батуев, ведомый мечтой увидеть цветение тундры пять лет назад уехал за Полярный круг. Там ему пришлось работать совсем не по специальности, но в удовольствие. Уезжал вдвоем с женой, вернулся — с двумя детьми. О своих «морозных» приключениях Павел рассказал tut.by.

Из-за детей, которым безумно нравятся белорусские детские площадки и возможность кататься на велосипедах и самокатах, Павел с семьей и вернулся в Беларусь. Там в селе на берегу Карского моря организовать детский быт и разнообразное питание было нелегко. Там даже отопительный сезон прерывался всего на месяц в году, и в этот месяц воздух становился по-летнему теплым. Но внезапно начавшись, лето так же быстро заканчивалось.