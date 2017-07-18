Cолист Depeche Mode улетел из Минска эконом-классом 1 18.07.2017, 20:55

Музыканты известной группы отправились в Киев.

В Минск музыканты группы Depeche Mode прилетали специальным чартерным рейсом – Дэвид Гаан и компания во всем туре Global Spirit Tour используют только один борт - Canadair CRJ-200. Фанаты считают, что это – VIP-самолет. Однако, как удалось узнать kp.by, это не так. Внутри самолета стандартные 50 мест – все эконом-класса.

Салон того самого самолета, на котором группа Depeche Mode летела в Минск и из Минска. Фото: авиакомпания Global Reach Aviation.

Эту информацию подтвердили в датской авиакомпании Global Reach Aviation, которая эксплуатирует этот 24-летний борт. Таким образом, едва оправившийся от болезни Дэвид Гаан улетел в Киев обычным эконом-классом. Самолет вылетел из Минска в 15-10, и уже через 50 минут был в Киеве.

Тот самый самолет, на котором летела группа Depeche Mode в Минск и из Минска. Фото: авиакомпания Global Reach Aviation.

Интересно, что четыре точно таких же самолета есть в авиакомпании «Белавиа» - и тоже с 50-ю местами эконом-класса. Кстати, именно такой самолет недавно авиакомпания выделила президенту Молдовы Игорю Додону для полета в Кишинев.