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Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы пожара

  • 18.07.2017, 20:47
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В результате пожарной тревоги были эвакуированы более двух тысяч человек.

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы пожара во время заседания Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF), сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

В результате тревоги были эвакуированы дипломаты, служащие штаб-квартиры и посетители, всего более 2 тыс. человек. Эвакуация началась во время заседания форума, посвященного Гаити. Cама пожарная тревога была включена через 20 минут после начала эвакуации. Очевидцы не заметили в районе здания ни дыма, ни огня.

По данным газеты, персоналу и дипломатам уже через 25 минут было позволено вернуться в здание.

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF) под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) проходит в штаб-квартире ООН с 18 по 20 июля. Повесткой форума является борьба с бедностью, плохим управлением и угрозой экологии на срок до 2030 года.


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