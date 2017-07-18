Что Украине делать с «Малороссией» Захарченко 3 Виталий Портников, espreso.tv

18.07.2017, 21:13

Виталий Портников

Фото: Facebook

Возгласы безумца отнюдь не обязательно должны приводить к каким-либо действиям.

Заявление главаря донецких наемников Александра Захарченко только на первый взгляд может показаться бредом разгоряченного сознания. На самом деле Захарченко знает, что делает. И вопрос тут вовсе не в том, что он собирается упразднять «Донецкую народную республику» и создавать на ее месте новое фиктивное государство.

Самая главная задача любого российского чиновника – а Захарченко просто российский чиновник, не более того – удержаться у власти, сохранить контроль над финансовыми потоками.

В случае с Захарченко это означает произвести лучшее впечатление на своих «кураторов» из российских спецслужб. Сказать вслух то, что они думают на самом деле – замечательная возможность.

То, что никакой Украины на самом деле нет и никогда не было, то, что на самом деле это – «Малороссия» – я слышал во время работы в Москве не раз и не десять. «Малороссия», «Новороссия» и «польская» Галиция, которую лучше бы присоединить к России со всей остальной Польшей.

Об этом рассказывали мне и политики, и журналисты, и, конечно, чекисты. Среди них были как этнические русские, так, собственно, и этнические украинцы – собственно, малороссы. Малороссам было еще важнее убедить «старшего брата» в том, что никаких украинцев нет, и сами они никакими украинцами они себя не считают – такая позиция мгновенно открывала дорогу наверх, к карьере и воровству бюджетных денег, этому главному занятию российских политиков и чекистов.

Захарченко – малограмотный жулик. Но он повторяет то, что слышит от «кремлевских». То, что им понравится. И то, что его заявление было одобрено заранее, я тоже не исключаю. Потому что в фантазиях российских чиновников – как этнических русских, так и коллаборационистов-«малоросов» - украинцы спят и видят, чтобы им напомнили, кто они «на самом деле».

Не получилось с «Новороссией» – может, получится с «Малороссией»? Может, как только украинцы – пардон, малороссы – услышат боевой клич Захарченко – то сразу и восстанут, свергнут «нелигитимную киевскую власть» и под белы руки заведут на Банковую того, кого назначит Путин?

Кремлю сейчас совершенно невыгодно выходить из Минских соглашений, полностью блокировать процесс диалога с Западом, нарываться на новые санкции. Поэтому блестящую идею Захарченко, скорее всего, отложат до лучших времен – и до лучших нефтяных цен. Наша задача – не реагировать на безумие сегодня, а понимать всю его опасность завтра. Быть сильными и готовыми обороняться от зла.

Виталий Портников, espreso.tv