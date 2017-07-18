Лига чемпионов: БАТЭ привез из Армении героическую победу 18.07.2017, 21:30

Борисовские футболисты вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

БАТЭ нанес поражение армянскому «Алашкерту» в ответном выездном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 3:1.

Борисовчане уступали по ходу матча, однако сумели вырвать победу и выйти в следующий раунд квалификации престижного турнира.

На 18-й минуте у хозяев счет открыл Урош Ненадович, на 23-й — равенство на табло восстановил Михаил Гордейчук. Спустя 12 минут игрок борисовчан оформил дубль. Третий мяч гостей на счету Максима Володько.

Борисовские футболисты, сыгравшие вничью в первой встрече, прошли в следующую стадию турнира, где сразятся с пражской «Славией».