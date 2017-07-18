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Военные США готовы предоставить Украине летальное оружие

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  • 18.07.2017, 22:35

Генерал военно-воздушных сил США заявил, что наибольшей угрозой для нацбезопасности страны является РФ.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Я поддерживаю предоставление летальной военной помощи по безопасности Украине, и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне», - заявил генерал военно-воздушных сил США Пол Селва в своих показаниях перед комитетом Сената по вопросам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его на должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.

В своих показаниях, обнародованных накануне слушаний, генерал Селва решительно поддержал предоставление летального оружия Украине, указав: «Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря учениям США, Украина все еще не имеет достаточно возможностей, так как ее противник является более технологически продвинутым».

В своих показаниях перед комитетом Сената генерал Селва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, в том, что наибольшей угрозой для национальной безопасности является Россия.

«На сегодня, я считаю, что Россия представляет собой наибольшую угрозу для нашей национальной безопасности», - отметил он.


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