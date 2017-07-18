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БАТЭ уже заработал в еврокубках более миллиона евро

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  • 18.07.2017, 22:46
Фото: fcbate.by

Если борисовчане выйдут в групповой этап ЛЧ, то получат минимум 14,7 миллионов евро.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ обыграл «Алашкерт» (3:1) и вышел в третий раунд квалификации.

В случае вылета в третьем отборочном раунде БАТЭ попадет в квалификационный плей-офф Лиги Европы. Таким образом, БАТЭ в еврокубковой кампании заработает не менее 1 млн евро: 320 тысяч евро за участие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, 420 тысяч – в третьем, 260 тысяч – упомянутая выше выплата солидарности чемпиону национального первенства, пишет «Трибуна».

В случае попадания в групповой этап Лиги Европы через стадию плей-офф, БАТЭ заработает не менее 3,6 млн евро (дополнительные 2,6 млн клуб получит в качестве фиксированной выплаты за попадание в групповой этап). На данной стадии также предусмотрены бонусы за победу (360 тысяч евро) и ничью (120 тысяч).

В случае вылета в квалификационном плей-офф Лиги Европы, борисовчане получат лишь 245 тысяч евро за участие на данной стадии. Таким образом, общий доход от участия в еврокубковой кампании составит 1,245 млн евро.

В случае же успешного преодоления третьего отборочного раунда Лиги чемпионов БАТЭ попадет в квалификационный плей-офф турнира. В случае успешного прохождения этой стадии борисовчане получат минимум 14,7 млн евро: 12,7 млн – за попадание на групповой этап, еще 2 млн – за успешное прохождение квалификационного плей-офф. Отметим, что на групповом этапе Лиги чемпионов бонус за победу составляет 1,5 млн евро, за ничью – 500 тысяч евро. Выплаты солидарности за участие в квалификации в данном случае не производятся.

В случае же вылета БАТЭ на стадии квалификационного плей-офф, белорусский клуб попадет в групповой этап Лиги Европы. Таким образом, борисовчане заработают минимум 6,18 млн евро: 2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы, 3 млн за поражение в квалификационном плей-офф Лиги чемпионов, 260 тысяч за непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и 320 тысяч за выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Выплаты за участие в третьем раунде отбора в данном случае не производятся.

Напомним, в прошлом году БАТЭ вылетел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а затем не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы через квалификационный плей-офф.


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