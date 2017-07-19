Виктор Орбан признал ответственность Венгрии за Холокост 19.07.2017, 7:38

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии назвал преступлением и грехом сотрудничество профашистского режима Миклоша Хорти с нацистами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал ответственность своей страны за соучастие в Холокосте. Об этом он заявил в Будапеште во вторник, 18 июля, во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Орбан назвал преступлением и грехом сотрудничество властей Венгрии под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны. В годы Холокоста в концлагерях было уничтожено 550 тысяч венгерских евреев — 70 процентов еврейского населения страны, передает Немецкая волна.

Премьер Венгрии подчеркнул в своей речи, что возглавляемое им правительство нетерпимо относится к проявлениям антисемитизма. «Я сказал главе правительства Израиля, что сегодня Венгрия защищает всех своих граждан, вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения», — отметил Орбан. Он добавил, что гордится возрождением еврейской жизни в стране.

Виктор Орбан впервые так жестко обозначил свою позицию по Холокосту. Он неоднократно говорил о неприемлемости антисемитизма, но отдельные его высказывания, как, например, недавняя позитивная оценка союзника Гитлера в войне Миклоша Хорти, а также антисемитские нападки во время избирательной кампании на американского миллиардера Джорджа Сороса вызывали критику не только в Венгрии, но и в Европе.

Первый визит после крушения социализма

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ценит позицию венгерского коллеги, и поблагодарил его за поддержку Израиля на международной арене. Это первый визит главы правительства Израиля в Венгрию со времени падения социалистического режима в 1989 году.

Главная цель визита Нетаньяху — заручиться более широкой поддержкой позиции Израиля в Евросоюзе и ООН. 19 июля он встречается в Будапеште на саммите стран «Вышеградской группы» с лидерами Польши, Чехии и Словакии.