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Джон Хантсман выдвинут на пост посла США в России

  • 19.07.2017, 7:47
ДЖОН ХАНТСМАН
ФОТО: AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK

В случае утверждения кандидатуры он сменит Джона Теффта осенью.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен", - говорится в сообщении.

В настоящее время Хантсман является главой Атлантического совета - влиятельного в США политологического центра, он также возглавляет фонд по борьбе с онкологией. Ранее Хантсман занимал посты посла США в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, сообщает Белый дом.

Теперь кандидатуру Хантсмана должен рассмотреть сенат США.

Хантсман женат и имеет семерых детей. Его состояние оценивается приблизительно в $1 млрд. В 2012 году был одним из кандидатов на пост президента США от республиканцев, однако затем вышел из гонки, поддержав Митта Ромни, выступал с критикой позиций Трампа.

Срок полномочий нынешнего посла США в России Джона Теффта истекает осенью.


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