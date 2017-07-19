Нацбанк снижает ставку рефинансирования 19.07.2017, 7:52

Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижается с 13% до 12% годовых.

Об этом сообщили БелТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Правление Национального банка приняло решение о снижении с 19 июля 2017 года ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков - с 15% до 14% годовых.

В управлении пояснили, что данное решение принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления Национального банка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере.

Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в шестой раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля - с 17% до 16% годовых, а с 15 марта - с 16% до 15% годовых, с 19 апреля - с 15% до 14% годовых, с 14 июня - с 14% до 13% годовых.