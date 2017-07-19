закрыть
19 июля 2017, среда, 8:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Захарченко выдал перл о Волынской резне в Хатыни

  • 19.07.2017, 7:56

Согласно словам главаря «ДНР», Волынская трагедия произошла в белорусской деревне Хатынь.

Главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, который объявил 18 июля о начале создания совместно с псевдореспубликой "ЛНР" "государства Малороссии", сделал странное заявление по поводу Волынской трагедии.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Согласно словам Захарченко, Волынская трагедия произошла в белорусской деревне Хатынь.

"В результате исторического развития и благодаря Майдану слово Украина навсегда связано с именами нацистских пособников Бандеры и Шухевича, с трагедиями Бабьего Яра, Волынской резни в Хатыни…", - сказал главарь боевиков.

Напомним, Хатынь — деревня в Беларуси, уничтоженная 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих.

Ранее Захарченко также говорил, что его бабушка воевала в Рейкьявике.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два