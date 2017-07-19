Захарченко выдал перл о Волынской резне в Хатыни 19.07.2017, 7:56

Согласно словам главаря «ДНР», Волынская трагедия произошла в белорусской деревне Хатынь.

Главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, который объявил 18 июля о начале создания совместно с псевдореспубликой "ЛНР" "государства Малороссии", сделал странное заявление по поводу Волынской трагедии.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Согласно словам Захарченко, Волынская трагедия произошла в белорусской деревне Хатынь.

"В результате исторического развития и благодаря Майдану слово Украина навсегда связано с именами нацистских пособников Бандеры и Шухевича, с трагедиями Бабьего Яра, Волынской резни в Хатыни…", - сказал главарь боевиков.

Напомним, Хатынь — деревня в Беларуси, уничтоженная 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих.

Ранее Захарченко также говорил, что его бабушка воевала в Рейкьявике.