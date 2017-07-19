Видеохит: В США пес спас тонущего олененка 7 19.07.2017, 8:27

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В американском штате Коннектикут, у пролива Лонг-Айленд, пес по кличке Шторм вытащил из воды тонущего олененка.

Об этом сообщает Mashable.

Американец Марк Фрили прогуливался вместе со своими собаками по кличке Сара и Шторм по берегу пролива. Один из псов заметил тонущего оленя и вытащил его из воды.

Мужчина и его собаки оставались вместе с олененком до тех пор, пока на место случившегося не прибыли сотрудники местной организации по спасению животных и ветеринары.