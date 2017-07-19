Футболист БАТЭ об испытании «Алашкертом»: Мы проходили и не через такое 19.07.2017, 8:36

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После первого матча на команду оказывалось определенное давление.

Защитник «желто-синих» Евгений Яблонский в беседе с корреспондентом пресс-службы ФК БАТЭ отметил важность поддержки поклонников команды в победе над «Алашкертом» и рассказал о том, как удалось справиться с давлением.

— Во втором поединке с «Алашкертом» было непросто. Можно сказать, пропустили необязательный гол, который на короткое время притормозил нас. Но надо отдать должное команде, которая быстро пришла в себя. Недолго пробыли в роли догоняющих. А когда забили второй гол, то стало намного легче. События на поле развивались уже по нашему сценарию.

Юбилейный матч? Если честно, знал, что до сотни не хватает одной игры. За три дня до матча с «Алашкертом» уже понимал, что достигну знаковой отметки в Ереване. Александр Владимирович ясно давал понять, что планирует меня в стартовый состав. Так что я спокойно готовился и ждал своего часа.

Сегодня было непросто еще и потому, что по ходу первого тайма получили травмы наши лидеры в оборонительной линии. Особенно это касается Милуновича, на котором многое завязано. Но знал, что у нас есть Виталя Гайдучик, который всегда готов выйти и сыграть за себя и за того парня. У меня уже был опыт участия в матчах в паре с Гайдучиком. Потому вопрос о сыгранности не стоял. Несмотря на вынужденные замены, в обороне мы сыграли надежно. И практически не предоставили шансов сопернику.

После первого матча на команду оказывалось определенное давление со стороны СМИ. Но у нас опытный коллектив. Мы проходили и не через такое. Да и тренеры старались нас оградить от внешних воздействий. Они нас убеждали, что важно сыграть в свою силу. И этого будет достаточно для достижения цели. Так и получилось.

В следующий раунд пробились за счет желания, индивидуального мастерства ребят и сплоченности команды. Плюс надо отметить наших верных болельщиков, которые проделали неблизкий путь в столицу Армении, чтобы мы услышали их голоса поддержки. К тому же мотивационный ролик никого из ребят команды не оставил равнодушными. Он настроил нас на победный результат. Ведь с такими отличными поклонниками по-другому просто нельзя, — сказал Евгений Яблонский.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с пражской «Славией». Уже определены точные даты поединков. Первый матч пройдет во вторник, 25 июля в Праге, ответная игра состоится в среду, 2 августа на поле «Борисов-Арены».