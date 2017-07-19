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Леонид Гозман: Путин решил начать новую войну

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  • 19.07.2017, 9:16
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Леонид Гозман

Провозглашение «Малороссии» на территории всей Украины, за исключением Крыма, – не просто очередной фарс.

Об этом написал в Фейсбуке один из лидеров российской оппозиции Леонид Гозман.

По его мнению, руководство России решило прекратить имитацию попыток мирного урегулирования и начать большую войну.

«За высокую явку на выборах Путина в марте 2018 года будет заплачено кровью», - написал политик.

Напомним, 18 июля главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко объявил о создании «нового государства Малороссия». Столицей придуманного Захарченко образования должен стать оккупированный Донецк, а государственным флагом – «флаг Богдана Хмельницкого». Киев же, по его словам, останется «историко-культурным центром без статуса столичного города».


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