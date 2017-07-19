Первая папа-школа открылась в Минской области 2 19.07.2017, 9:42

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В школе собираются учить мужчин быть отцами.

В Территориальном центре социального обслуживания населения Борисовского района открылась первая в Минской области папа–школа.

Здесь не учат менять подгузники, пеленать и кормить с ложечки: на занятиях обсуждается, как стать своему ребенку другом, как быть примером для подражания и надежным плечом для всей семьи, пишет sb.by.

— Несмотря на название, в папа–школе нет учителей и учеников — вопросы, связанные с воспитанием детей, обсуждаются в группе при участии двух модераторов, — менеджер проекта Михаил Мацкевич призывает всех пап с момента рождения ребенка активно участвовать в его жизни. — Здесь можно получить консультацию по актуальным для родителя проблемам, снять какие–то предубеждения. Причем в школе работают, основываясь на исследованиях специалистов: с методологической базой помог Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.

Помощь проекту оказывает Республиканское благотворительное общественное объединение «Клуб Львов» и другие организации. Папа–школы работают в Минске и Гомеле; возможно, в ближайшее время подобные клубы откроются и в других городах Минской области — интерес к ним проявляют, например, в Молодечно.