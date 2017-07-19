закрыть
19 июля 2017, среда, 11:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александр Ермакович: Если бы не прошли «Алашкерт», нам бы этого никто не простил

  • 19.07.2017, 10:02
  • 2,546
АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ
ФОТО: GETTY IMAGES

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги противостояния с «Алашкертом».

Интервью вышло на сайте БАТЭ.

- Если попадете, то команда этим составом сможет там хорошо выступить?

– Очень верим в наших ребят. Знаем, что они могут играть еще лучше. Для них сегодняшний уровень – не предел. Но не исключаем, что у нас будут и дополнительные варианты усиления игры. Надо попасть в группу, а там разберемся.

- Эта победа спасла вас от увольнения?

– На такие вопросы сложно отвечать. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Беларуси этого никто не простил. И главное – я бы себе тоже не простил.

- Скажите, придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?

– Еще раз повторюсь: я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков – просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время, – сказал Ермакович.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два