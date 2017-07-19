Чему Скорину научила Венеция 2 Сергей Абламейко

19.07.2017, 10:19

Неизвестные страницы истории белорусского первопечатника.

В то время, когда Скорина был в Венеции, там жил и работал великий итальянский гуманист и издатель Альдо Пий Мануций.

Когда Скорина приехал в Италию, Мануцию было уже 64 года. При его издательском доме существовал кружок интеллектуалов-гуманистов, который назывался Академией. Для каждого иностранца, прибывающего в Венецию, было большой честью посетить Академию Мануция.

Мануций издавал многотомные издания греческих и латинских классиков, в том числе Аристотеля, Аристофана, Еврипида, Софокла, Плутарха, Геродота, Платона, Цицерона и других. Особенно ценным изданием Мануция стал сборник произведений Вергилия 1 501 года.

Мануций считается великим реформатором книгопечатания - ему принадлежит изобретение курсива и малого формата книг, так называемого «In octavo» (в одну восьмую листа). Можно констатировать, что малый формат своих изданий Скорина выбрал под влиянием именно небольших книжек Мануция. В этом сомневаться не приходится, так как белорусский первопечатник сам дал нам подтверждение этого, о чем речь пойдет в следующих главах цикла.

Поскольку мы точно не знаем, где Франциск Скорина находился между 1506 и 1512 годами, мы не можем наверняка сказать, где он задумал перевод Библии на национальный язык. Венеция на эту роль подходит идеально. Во времена Скорины там по-итальянски выдавали уже не только литературные произведения, но и научные трактаты.

Великий математик Люка Пачоли в 1494 году издал в Венеции по-итальянски знаменитую энциклопедию «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В предисловии к ней выбор языка он объяснил так: «Я решил написать свое сочинение на родном местном языке, чтобы и образованные и не образованные (то есть те, кто не знает латыни ) в равной мере могли получить удовольствие от этих занятий».

В Венеции Скорина мог познакомиться с сербским первопечатником Божидарам Вуковичем, который начал свою деятельность на два года позже Скорины. Вуковичем в 1520 году, издан «Псалтырь с часослове», который предназначался для путешественников. В 1522 году в Вильнюсе Скорина издал аналог этой книги Вуковича - «Малую подорожную книжку», что может служить доказательством их контактов в Венеции и возможных поздних связей.

В Венеции Скорина мог видеть армянскую Библию 1512 году и еще много разных книг на национальных языках. Для нас также важно, что именно в Венеции Скорина мог познакомиться с чешской Библией, которая вышла там в 1506 году.

Но главный вывод таков. В результате поездки в Венецию белорусский гуманист начал печатать книги малого формата, что сделало их намного более дешевыми и доступными для простых белорусов - они легко помещались в кармане тогдашней одежды или в небольшой дорожной сумке. Это был чисто народный, демократический формат.

Сергей Абламейко, «Радыё Свабода»