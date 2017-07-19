Пять советов от жителя Барановичей, как путешествовать без турагенств 19.07.2017, 10:52

Сэкономить можно на всем.

26-летний уроженец Барановичей Сергей Филимонюк побывал более, чем в 10 странах мира – Малайзии, Франции, Сингапуре и других. Все путешествия он планирует без помощи турагентств. Сергей рассказал Intex-press, где и когда лучше заказывать билеты, как сэкономить на жилье и как в путешествии не потратить много денег на еду:

- Впервые я отправился в путешествие зимой 2013 года. Мы с друзьями слышали о лоукост-перелетах по Европе и загорелись дешевыми билетами. Да и маршрут мы хотели составить на свой вкус.

Билеты покупали на сайте Ryanair – меньше 100 евро из Вильнюса до Парижа, около 100 евро из Парижа в Рим и 60 евро из Рима в Вильнюс – и все эти суммы делились на троих путешественников. Через интернет заказали и номер в отеле.

Таиланд. Фото: Архив Сергея Филимонюка

Дорога туда-обратно и 10 дней жилья в трех разных странах обошлись нам по 250 евро каждому – в несколько раз дешевле, чем предлагали турагентства.

И несмотря на то, что наше путешествие немного подпортила кража рюкзака у друга в Париже, мы радовались, что поездка оказалась недорогой.

С тех пор я много путешествовал по Европе и Азии и составил для себя несколько правил, которые помогут составить маршрут путешествия и не потратить лишние деньги.

Как сэкономить на дороге

Перед каждой поездкой стоит внимательно изучить интернет. Например, на YouTube можно найти много тревел-блогов. В них путешественники рассказывают о ценах, еде и достопримечательностях.

В зависимости от того, куда летишь – в Европу или Азию – билеты нужно отслеживать на разных сайтах. Например, если вы собираетесь в азиатские страны, стоит поискать авиабилеты на Aviasales, Skyskanner. Например, билет в Таиланд туда и обратно там можно найти за 360 долларов.

Билеты в Европу я предпочитаю отслеживать на сайтах авиакомпаний-лоукостов, например, Ryanair или Wizzair – там часто бывают хорошие цены на перелеты. Например, несколько месяцев назад перелет из Варшавы в Брюссель стоил 10 евро.

Но при заказе билета нужно внимательно ознакомиться с правилами провоза багажа. Когда покупаешь билеты на лоукосты за минимальные деньги, можно существенно переплатить за перевозку чемоданов.

Сергей и Светлана Филимонюк. Фото: Архив Сергея Филимонюка

Есть полезный ресурс для белорусских путешественников – Vandrouki. Там регулярно размещают акции на билеты по всему миру. И иногда цены там доходят просто до смешного – от пару евро на международные рейсы. Но если вы хотите отправиться в путешествие, ресурс надо мониторить постоянно.

Путешествовать по Европе можно и автобусом. Например, компания PolskiBus часто проводит промоакции, и поехать из Польши в другую страну будет еще дешевле, чем полететь на лоукосте.

Когда прилетите в другую страну, не надо торопиться хватать такси. В аэропортах обычно можно найти фирмы, которые организовывают трансферы до отелей. Так вы можете сэкономить несколько десятков долларов. А, например, в аэропорту Бангкока есть метро, на котором быстро и дешево можно добраться до центра города.

Как сэкономить на жилье

Ночлег можно искать на разных туристических сайтах. Например, на всем известном Booking – огромный выбор отелей, а на Airbnb можно забронировать дом, квартиру или комнату.

Большой плюс самостоятельного поиска жилья – скидки. Например, на первое бронирование многие сайты снижают цену на 17-20 долларов.

Удобен и каучсерфинг или обмен жильем. Вы можете списаться на сайте CouchSurfing с иностранцем, договориться о дате приезда и бесплатно разместиться в чужой квартире. Если повезет, вам даже проведут экскурсию по городу.

Еще один способ, который больше подходит для азиатских стран, – поиск жилья через агентства недвижимости. Например, как-то мы с женой ездили в Таиланд на три недели и связались через интернет с русскоговорящими ребятами, у которых там свое агентство недвижимости – о них писали многие тревел-блогеры. За 360 долларов в месяц они нашли и забронировали подходящий нам вариант.

Сингапур. Фото: Архив Сергея Филимонюка

Когда мы ездили в Таиланд во второй раз, жилье искали по-другому. На пару дней забронировали отель, а по приезду взяли в аренду мопед – около 65 долларов в месяц – и поехали искать дома с вывесками «House for rent». В поисках дома ездили по острову три дня и нашли идеальный для нас вариант – дом за 260 долларов в месяц, включая воду и интернет. Мы платили только за электричество около 10 долларов в месяц.

Как сэкономить на питании

Самая дешевая еда – в Азии. Например, в Таиланде за 1-2 доллара можно съесть лапшу с курицей или большую тарелку тайского супа там-ям. К тому же на каждом углу есть кафе и фаст-фуды.

Цены на еду в Европе выше. К примеру, минимум, который вы потратите на недорогой обед в Париже – 11 евро.

Вообще, в странах с высокими ценами лучше снимать жилье, где можно готовить самому. Если все-таки пришлось жить без кухни, то питаться лучше в кафешках с самообслуживанием. А еще уходить подальше от центра города – цены на еду на окраине всегда дешевле.

Как сэкономить на осмотре достопримечательностей

Чтобы найти, что и где посмотреть, советую зайти на сайты Tripadvisor и Lonelyplanet.

А если вы придете, например, к какому-нибудь собору, а экскурсия стоит дорого, на сайте Izi travel как раз для таких случаев собрано много аудиогидов. Так же есть хорошее приложение Redigo для смартфонов, где есть готовые маршруты с описанием фактов о достопримечательностях.

Когда мы первый раз были в Таиланде, за три недели побывали в Краби, Пхукете, Пхипхи, на острове Самуи и в Бангкоге. Каждый день сами выбирали себе маршрут и могли пробыть у той или иной достопримечательности столько, сколько нужно. В этом и есть суть свободных путешествий – вы планируете маршрут так, как хочется вам.

Когда полезны турагентства

Не могу сказать, что от услуг турагентств нужно отказаться вообще – иногда у них бывают вполне заманчивые предложения. У белорусских туроператоров такое встречается реже, а вот найти выгодный тур по приемлемой цене из Польши или из России вполне вероятно.

Я думаю, что сравнивать стоимость поездки по путевке и расходы в свободном путешествии, неправильно. Когда ездишь сам, ты видишь больше и лучше узнаешь страну. У тебя есть свобода действий и передвижений. А вот принцип пакетного туризма – не напрягаться. Купил все готовое и просто лежишь на пляже и греешься.